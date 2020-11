Stille tocht voor doodgereden Sebastiaan (42) in Wijchen

Familie en vrienden van de 42-jarige Sebastiaan die dinsdag in het Gelderse Wijchen werd doodgereden door een bestelbusje houden zaterdag een stille tocht. Burgemeester Marijke van Beek en de wethouders lopen ook mee.

De dodelijke aanrijding gebeurde dinsdagavond aan de Ververt. Sebastiaan zou een 18-jarige pakketbezorger uit Woerden erop hebben aangesproken dat hij te hard reed door een woonwijk. De bestuurder reed vervolgens over de Wijchenaar heen en ging ervandoor. Sebastiaan overleed even later op straat aan zijn verwondingen.

“Wijchen is zeer aangedaan door dit incident”, zegt burgemeester Van Beek. “De impact op de inwoners is enorm.” Ze verwacht dat er zaterdag veel mensen zullen afkomen op de stille tocht en vraagt deelnemers daarom om op de fiets of lopend naar het startpunt te komen.

‘Familie heeft het enorm zwaar’

De stille tocht begint om 19.00 uur en gaat door woonwijk De Ververt, waar het slachtoffer woonde. Deelnemers komen ook langs de plek van het drama. Daar zijn inmiddels heel veel bloemen en kaarsen neergelegd. Vrienden van de 14-jarige zoon van Sebastiaan zijn vrijdagmiddag ook naar de plek gekomen om bloemen te leggen.

“Het is een enorme klap. Ik heb die avond niet geslapen”, vertelt een van hen tegen Hart van Nederland. Een ander vriendje laat weten dat de familie het enorm zwaar heeft. “Het zusje is nog geen twaalf en hij nog geen vijftien en dan ben je nu al je vader kwijt. Je weet niet hoe je verder moet.”

Pakketbezorger blijft vastzitten

Na de aanrijding ging de pakketbezorger er vandoor. Na een korte achtervolging door de politie werd de Woerdenaar klemgereden in het naburige Beuningen. Hij blijft vastzitten en wordt nog verhoord. Later moet de man voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De gemeenteraad van Wijchen houdt dinsdag een minuut stilte voor de omgekomen inwoner. Ook wordt er op dat moment stilgestaan bij alle andere slachtoffers van zinloos geweld.