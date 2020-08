'Autotatoeëerder' Daniel is twee jaar bezig om zijn Kever op te pimpen

Daniel Sloots uit Hoogeveen noemt zichzelf ‘autotatoeëerder’. Hij heeft een oude Volkswagen Kever op de kop getikt en met stiften kleurt ie ‘m helemaal vol. En dat er aardig wat tijd in zo’n project gaat zitten is een understatement. Daniel werkt nu al 2 jaar aan de auto en denkt er nog wel even mee bezig te zijn.

Hij is er niet constant mee bezig, want hij werkt in de catering. ”Maar ik hoop wel dat ik er ooit mijn baan van kan maken”, hoopt hij. Tien jaar geleden begon zijn liefde op de camping voor stiften. Sindsdien wil hij niks anders meer. Het schilderen op doeken, zag hij niet zitten en dus besloot hij zijn werk voort te zetten op objecten.

”Ik zoek vaak op het internet voor inspiratie voor de verschillende plaatjes die ik wil tekenen” zegt de autotatoeëerder tegen Hart van Nederland. ”Daar kan ik zo een hele dag mee bezig zijn. Op een gegeven moment heb ik dan zoveel plaatjes dat ik de dag erna weer heel veel zin heb om weer te gaan tekenen.”

Dat het meer dan een hobby is weet hij zelf maar ook al te goed, ”Het is bijna een soort verslaving. Het komt weleens voor dat iemand tegen mij moet zeggen dat ik even iets anders moet gaan doen. Anders blijf ik maar tekenen”, lacht Daniel.

Volgende zomer

Zijn eerste object was een motorkap van een Golf 1 die hij op zijn 17e kocht. Hij heeft later de rest van de auto erbij gezocht. Die auto is beroemd in de Volkswagenwereld. Hij beschilderde de auto in het zwart en wit.

Nu hij een andere auto op de kop heeft getikt, gaat hij voor kleur. Hij werkt er af en toe aan. Als hij zin en tijd heeft. Hij hoopt volgende zomer klaar te zijn met zijn project. Hij verwacht dat deze auto net zoveel blije gezichten van kinderen zal opleveren.