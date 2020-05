Stierkalfje Dexter nog altijd spoorloos: 'Misschien is hij gestolen'

Nog altijd ontbreekt ieder spoor van stierkalfje Dexter uit het Gelderse Didam. Eerder werd gedacht dat het dier zelf de benen nam, maar Frank Dogterom van Stichting Blijdschap voor de Dieren sluit ook diefstal niet uit. “Hier is meer aan de hand.”

Het is inmiddels de tweede keer dat stierkalfje Dexter kwijt is en voor Dogterom lijken de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. “Het is een aanname, want er zijn geen bewijzen. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is de situatie wel erg vreemd. Dit zou allemaal wel erg toevallig zijn”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Onmogelijk om te ontsnappen

Volgens Dogterom is het voor een stierkalfje als Dexter bijna onmogelijk om te ontsnappen. “Dexter heeft een schofthoogte van 70 tot 90 centimeter. Om zijn wei staat een hek van 1,35 meter.” Daar komt hij niet doorheen en ook niet overheen.” Bovendien zijn er nergens sporen te vinden dat hij wel over het hek is gesprongen. “Normaal zou je beschadigingen zien, of hoefafdrukken in de grond.”

Dat is niet het enige. De eerste keer dat stierkalfje Dexter verdween, werd hij nog geen twee uur later teruggevonden aan de Fuukweg in Didam, zo’n anderhalve kilometer verderop. Volgens Dogterom is het niet aannemelijk dat Dexter die afstand kan overbruggen in twee uur.

Hij schetst het scenario dat de dieven mogelijk gestoord werden in hun daad. “Waarop ze Dexter hebben vrijgelaten.”

Stierkalfjes zijn zeldzaam

Maar waarom zou iemand een stierkalfje willen stelen? Dogterom vertelt dat er niet zo veel mini-stierkalfjes als Dexter zijn in Nederland. “En daarbij is Dexter heel erg mak, je kunt hem aaien. Het lijkt bijna een hond en dat gedrag verwacht je niet van een stier.”

Omdat Dexter niet is gechipt en ook geen oormerken heeft, is het moeilijk om hem op te sporen. Aan de andere kant zou het voor dieven ook lastig zijn om hem kwijt te raken. “Ik vrees echt het ergste, dat dier komt waarschijnlijk niet meer boven water.”

Foto: Stichting Blijdschap voor de Dieren