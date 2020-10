Stichting AAP wil strengere regels op vlees van exotische dieren in Nederland

Stichting AAP is bezorgd over de verkoop van vlees van exotische dieren in Nederland. Het is niet bekend hoeveel bushmeat er in Nederland wordt gekocht en gegeten, daarom wil AAP dat er strengere controles komen.

Vorige week was in het programma Undercover in Nederland te zien dat bushmeat kon worden gekocht in meerdere winkels in Nederland. De herkomst van het vlees is vaak onduidelijk en de voedselveiligheid is volgens Stichting AAP dan ook niet goed. Ook zorgt de illegale stroperij in Afrika voor veel dierenleed.

Actie ondernemen

Het is volgens de stichting niet bekend hoeveel vlees van exotische dieren vanuit Afrika naar Europa wordt vervoerd. In 2004 bleek uit onderzoek dat alleen uit de Democratische Republiek Congo al 1 miljoen kilo vlees per jaar naar Europa ging. Doordat de laatste jaren veel partijen vlees zijn onderschept, is duidelijk geworden dat veel naar Groot-Brittannië gaat.

Stichting AAP wil dat er actie wordt ondernomen. “Nu apen steeds beter beschermd worden door ze als huisdier te verbieden, moet ook voorkomen worden dat ze alsnog het bos uit gesleept worden om in de pan te belanden”, aldus directeur David van Gennep.

