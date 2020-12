Vanuit het hele land hebben mensen ons de afgelopen weken gemaild met video’s van hun straat die versierd zijn met de meest hartverwarmende kerstversieringen. Maar uiteindelijk kunnen er maar vijf kans maken op de titel ‘Mooist verlichte kerststraat van Nederland 2020’!

Helaas betekent het dat niet elke straat of wijk is genomineerd, ook al spat het plezier en saamhorigheidsgevoel van de verlichte kerststraten af. Van de Gouverneurlaan in Dordrecht tot het prachtig verlichte Duindorp op Scheveningen, en van het Vinkenplein in Almelo tot een prachtig versierde kersttuin van een verzorgingscentrum in Kampen, jammer genoeg vielen zij net buiten de nominaties. Toch danken we iedereen in deze en vele andere straten die ons hebben benaderd voor hun inzending.

Slechts vijf kerststraten maken kans op de prijs, en om de winnaar te bepalen is het nu de kans aan heel Nederland (en daarbuiten) om te stemmen op je favoriet. Wie gun jij de Grote Gouden Hart van Nederland-kerstbal en de titel ‘Mooist verlichte kerststraat van Nederland 2020’?

Dit zijn de genomineerden

Den Haag – Burgemeester Jansenstraat

Zelhem – Halseweg

Leeuwarden – wijk De Wielenpôlle

Den Haag – Raaphorstlaan

Arkel – Bazuinstraat

Stem op jouw favoriet

Je kunt vanaf nu HIER STEMMEN op jouw favoriet. De stembussen sluiten op vrijdag 25 december om 12.00 uur. Kijk op eerste kerstdag om 17.50 uur naar de vroege uitzending uit Hart van Nederland: dan wordt namelijk de winnaar bekendgemaakt.