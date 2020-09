Een jong stel uit Oss belandde dinsdagavond in een benarde situatie. In het Harderbos in het Flevolandse Biddinghuizen werden de twee tegen hun zin in door een kudde Schotse Hooglanders ‘vastgehouden’. Toen het donker werd en de runderen nog steeds niet weggingen, belden ze de politie.

De twee Ossenaren verbleven iets verderop in een vakantiepark aan de Leuvenumse Beek. Aan het einde van de middag waren ze door het bos naar het nabijgelegen pannenkoekenhuis gelopen. Op de terugweg werd hun weg echter geblokkeerd.

Kalfjes in kudde

Een kudde Schotse Hooglanders, roodbruine runderen met lang haar en grote hoorns, had zich namelijk verschanst op het bospad. Omdat er ook kalfjes tussen liepen, waagden de twee het maar niet om door te lopen. Ze besloten het vertrek van de kudde af te wachten.

Maar terwijl het al donker werd, verroerden de Hooglanders zich nog altijd niet. Ze waren kennelijk niet van plan om het stel uit Oss door te laten lopen naar hun vakantieadres. De twee besloten daarom maar de politie te bellen.

‘Koe bij de hoorns vatten’

Agenten kwamen ter plaatse en “vatten de koe bij de hoorns”, schrijft de politie op Facebook. De politiemensen konden een hek openen en hebben met hun wagen de Schotse Hooglanders weggedreven.

Het stel werd door de agenten veilig naar de weg gebracht. Ze zijn een mooi verhaal rijker om te vertellen in Oss bij terugkomst van hun vakantie.

Schotse Hooglanders

De Schotse Hooglander komt veel voor in Nederland, met name in natuur- en recreatiegebieden. De dieren zijn grote grazers, hebben weinig zorg nodig en zijn zelden agressief.

Bij een onverwachte confrontatie met de runderen wordt mensen aangeraden om terughoudend te zijn. Als je ruim afstand houdt, zullen de Hooglanders vrijwel nooit schrikken en aanvallen. Het lijkt er dus op dat het Osse duo goed gehandeld heeft.