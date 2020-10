Op station Bijlmer ArenA in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon neergestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 3.00 uur kwam de melding van de steekpartij op het treinstation binnen. Het slachtoffer is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend.

De politie kon in de directe omgeving van het station een verdachte aanhouden. Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is onbekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.