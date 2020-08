Jongen zwaargewond na steekpartij bij partycentrum in Hoevelaken

Bij grand café en partycentrum De Haen aan de Brink in Hoevelaken heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. Een jongen raakte hierbij zwaargewond.

Volgens een correspondent ter plaatse kwam de melding van de steekpartij rond één uur binnen. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. De jongen is uiteindelijk per ambulance met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Aanleiding steekpartij Hoevelaken onbekend

Wat de aanleiding is van het steekincident is nog onbekend. Het café werd ontruimd en gesloten, het gebied eromheen werd ruim afgezet voor sporenonderzoek. Een politiehelikopter heeft nog een tijd boven het gebied gecirkeld. De dader is nog niet gepakt.

Beeld: SPS Media