Steekpartij voor Amsterdams Calvijn College, minderjarige dader op de vlucht

Bij een steekpartij voor het Calvijn College in Amsterdam is een 14-jarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. De jongen heeft een steekwond aan het incident overgehouden.

“We doen een dringende oproep aan getuigen. Ik weet niet of er veel mensen omheen stonden/veel mensen van school omheen stonden. We hebben op dit moment niet meer info. Niet bekend welke kant de dader op is gevlucht”, vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

De verdachte zou van Noord-Afrikaanse afkomst zijn, is 14 of 15 jaar oud, 1,60 meter lang en draagt een zwarte joggingsbroek.

Lees ook: Twaalf jaar cel voor doodsteken buurtgenoot Eindhoven