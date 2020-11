Kind zwaargewond geraakt door steekincident Breda

Bij een steekincident op de Seringenlaan in Breda is donderdagmiddag een kind neergestoken, dat meldt Omroep Brabant. Het zou gaan om een jonge jongen, het is nog onduidelijk hoe oud hij precies is.

De politie wil nog niet al te veel kwijt over het incident. Wel laat ze weten dat er inderdaad een gewond persoon is aangetroffen en de hulpdiensten ter plaatsen zijn. Volgens de regionale omroep is het slachtoffer met name zwaargewond geraakt aan zijn been.

Zojuist melding van een mogelijk steekincident #Seringenlaan #Breda. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is een gewond persoon aangetroffen. Politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Later meer informatie. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) November 12, 2020

Later meer.