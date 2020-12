Steeds meer zon, maar aan de kust flinke windvlagen

Met de barometer op heel laag en een lagedrukgebied dichtbij waait het vandaag vooral in onze kustgebieden flink door. De zuidelijke tot zuidoostelijke wind kan er een windkracht 7, op het water misschien wel even een windkracht 8 halen. Verder zijn aan zee windvlagen met snelheden tot 80 kilometer per uur mogelijk. Dat laat Weer.nl vrijdagochtend weten.

In het binnenland haalt de wind en windkracht 5 tot 6 en zij de windvlagen minder sterk. Toch hoor je de wind af en toe goed door de bomen waaien.

De regen, die bij het lagedrukgebied hoort, trekt in de ochtend al snel via het noorden het land uit. Daarna is het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich steeds vaker zien. Alleen aan de westkust kan nog een bui voorkomen. Het wordt 7 of 8 graden.

Goed vooruitzicht voor het weekend

Het weekend ziet er goed uit. Na een nacht met opklaringen hier en daar mist en op sommige plekken een graadje vorst, laat zaterdag de zon zich zien, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het wordt 5 of 6 graden en er is niet veel wind.

Ook zondag is het heel rustig met nu en dan zon, later op de dag vanuit het oosten ook meer wolken. In de nacht en vroege ochtend vriest het eerst licht, overdag komt de temperatuur uiteindelijk 4 of 5 graden in de plus.

Beeld: Erica van Leeuwen – de Bruijn