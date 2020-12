Oud-Statenleden FVD naar rechter over Baudet-referendum

Voormalig fractieleider van Forum voor Democratie (FVD) in Overijssel Johan Almekinders sleept het bestuur van de partij voor de rechter. Hij meent dat er sprake is van wanbestuur rond het referendum over het partijleiderschap van Thierry Baudet, meldt hij vrijdag.

Almekinders werd donderdag uit de partij gezet. Eind vorige maand splitsten vier van de vijf Statenleden van Forum in Overijssel zich van de partij af. Almekinders was een van hen.

Rechtszaak

Hij is kritisch over de rol van Baudet en sprak zich uit tegen het referendum binnen de partij over het leiderschap. Volgens hem is de ledenadministratie zo rommelig en onvolledig dat er geen goed referendum gehouden kan worden.

Ook is er geen notaris die onafhankelijk toezicht houdt en zijn bestuursleden van de jongerenafdeling bij het referendum betrokken. “Terwijl zij juist op afstand zijn gezet”, aldus Almekinders.

‘Forum van Baudet’

Hij stapt mede namens voormalige Forum-Statenleden in Overijssel en Utrecht naar de rechter. Een datum voor een rechtszaak is er nog niet. “Het was al te laat om het referendum tegen te houden. Die is op stel en sprong opgezet. Dit alles om er een ‘Forum van Baudet’ van te maken.”

De uitslag van de stemming, waaraan ook hij nog mocht deelnemen, zal volgens hem altijd discutabel zijn, ook omdat er geen alternatief geboden wordt. “Hiermee vergeleken is de verkiezing over het leiderschap binnen het CDA fantastisch verlopen.”

