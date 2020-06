De twee jongens die verdacht worden van de fatale flatbrand in Arnhem tijdens Oud en Nieuw staan dinsdag voor de rechter. Een vader en zijn zoontje kwamen daarbij om het leven.

De brand ontstond kort na middernacht in de entree van de flat aan het Gelderseplein. Een afgedankt bankstel in het portiek vatte vlam toen daar vuurwerk op was gelegd. Vermoed wordt dat de verdachten, twee jongens van twaalf en dertien jaar oud die in de flat wonen, het vuurwerk op het bankstel hebben gelegd.

Vast in de lift

Op het moment dat het vuur uitbrak, was er net een gezin in de lift gestapt: een man (39) en vrouw (36) en hun zoon (4) en dochter (8). Zij hadden Oud en Nieuw bij opa gevierd en gingen naar huis. Als gevolg van de brand viel de stroom in de flat uit.

Door de stroomuitval werkte de lift niet meer en kwam het gezin vast te zitten terwijl de liftschacht vol met rook kwam te staan. De slachtoffers kregen daardoor veel rook binnen. De vader en het zoontje overleefden het niet, de moeder en dochter raakten ernstig gewond.

Achter gesloten deuren

De jonge verdachten werden op Nieuwjaarsdag opgepakt. Twee dagen na de fatale flatbrand werden de tieners weer vrijgelaten en mochten ze hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Omdat ze minderjarig zijn, vindt de behandeling van de zaak achter gesloten deuren plaats. De rechter verwacht op 29 uitspraak te doen in de zaak.

Ondertussen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de flatbrand. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het ontwerp en het gebruik van de hal en de vluchtwegen. Op de vluchtwegen was eerder al kritiek, omdat bewoners via zijtrappen slechts één verdieping lager konden komen.

Redactie/ANP