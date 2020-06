Het standbeeld van Pim Fortuyn in het centrum van Rotterdam is door onbekenden beklad. Op het beeld is met witte verf het woord ‘racist’ gekalkt.

Het is niet duidelijk wie het standbeeld aan de Korte Hoogstraat heeft beklad en wanneer dat is gebeurd. Het beeldbouwwerk van kunstenares Corry Ammerlaan werd op 6 mei 2003 onthuld, precies een jaar na de moord op de politicus. Tien jaar na zijn dood werd het pleintje omgedoopt tot Pim Fortuynplaats.

Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de bekladding. “Ik word hier echt ziedend van”, zegt gemeenteraadslid Ehsan Jami van Leefbaar Rotterdam. De lokale partij kwam achttien jaar geleden onder leiding van Fortuyn in de Rotterdamse gemeenteraad.

Het standbeeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam is beklad. Met witte verf is de tekst “racist” geschreven. Wouter Zuidema, een Fortuyn aanhanger, heeft vannacht het meeste verf weten te verwijderen. pic.twitter.com/7whh5OJVQK — Joey Bremer (@010fotograaf) June 4, 2020

Demonstratie tegen racisme

Het is onduidelijk of de vernieling te maken heeft met de demonstratie tegen racistisch geweld, die eerder op donderdag werd gehouden in de havenstad. Op het protest rond de Erasmusbrug kwamen duizenden mensen af. Omdat het te druk werd en betogers niet genoeg afstand van elkaar hielden, werd de demonstratie vroegtijdig stopgezet door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Na het afbreken van de demonstratie was het op sommige plekken in Rotterdam onrustig. Groepen mensen bleven hangen en er werden ruiten, hekken en terrasstoelen vernield. De ME greep op het Schouwburgplein in toen groepen vernielingen aanrichtten. De politie heeft twee mensen opgepakt, onder meer voor het gooien van vuurwerk naar een agent.

