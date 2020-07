De zomer valt tot zover nogal tegen en dat lijkt ook niet beter te worden. Het aantal dagen waarop het de afgelopen tijd 25 graden of meer was, is – met uitzondering van het zuiden en oosten – op twee handen te tellen.

Maar, stelt Weer.nl, toch zijn er genoeg droge en zonnige dagdelen te vinden. In het water is het vandaag bijvoorbeeld prima toeven: zo is zeewater het op de stranden aan de westkust 19 graden. Wel een beetje jammer is de stevige zuidwestenwind.

Storing

Vrijdag is het weer uit met de pret want dan trekt een storing over Nederland. In het westen is het dan bewolkt en trekken er regenbuien over, die richting oosten zullen bewegen. Achter de buien stroomt met een westenwind frissere lucht het land binnen. Op de Wadden wordt het ongeveer twintig graden, in Noord-Limburg kan het maximaal 24 graden worden.

Onweer

Het weekend begint goed met vooral in het oosten een zonnetje, maar zaterdagmiddag raakt het overal bewolkt en valt verspreid over het land regen. Op de stranden wordt het ongeveer 21 graden, maar dat zijn normale temperaturen voor deze tijd.

Zaterdagavond kan er plaatselijk rond de 20 milimeter regen vallen, met als klap op de vuurpijl mogelijk onweer.

Zondag breekt zowaar de zon door en wordt het maximaal 23 graden, maar er kan nog wel een bui vallen. Wel is de wind pittig: er staat een stevige westenwind die aan zee krachtig is.

Dertig graden

Maar dankzij hete lucht uit Frankrijk belooft het dinsdag een lekker zomers dagje te worden waarbij de temperatuur op kan lopen tot dertig graden. Helaas wordt dat lekkere weer dan wel weer opgevolgd door een onweer.