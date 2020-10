‘Laat ze met rust’

Boswachter Marijke Lieman, die op Schouwen-Duiveland werkt, adviseert om de herten ‘gewoon met rust te laten’. Doordat het eind van de bronstperiode in de herfstvakantie valt en er door corona minder te doen is, is het waanzinnig druk in de bossen. “We lopen de hele dag te waarschuwen: blijf op de paden, hou honden aan de lijn en nu dus ook: blijf uit de buurt van vermoeide herten,” vertelt de boswachter. Het aantal meldingen van ‘zieke’ herten is waarschijnlijk hoger dan normaal, doordat er zoveel mensen in de natuur zijn.

In de noordelijkste punt van Zeeland leven volgens Lieman zo’n duizend damherten. “De beesten zijn afgebronst, zoals wij dat noemen. Ze hebben een maand lang niet of nauwelijks gegeten, met heel veel vrouwtjes gepaard en gevochten met concurrenten. Daar moeten ze even van bijkomen.”