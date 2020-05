Sportschoolbranche nog steeds overtuigd van heropening op 1 juni

De sportscholen en fitnessclubs kunnen al vanaf 1 juni open, stelt branchevereniging NL Actief. “Er is geen reden meer om ons langer dicht te houden,” aldus directeur Ronald Wouters.

Eerder deze week noemde minister Van Rijn het nog ‘onwaarschijnlijk’ dat sportscholen al voor die tijd open kunnen, maar volgens Wouters is het nu alleen nog wachten hoe snel de aangepaste protocollen door de overheid worden goedgekeurd. “We verwachten op korte termijn bericht te krijgen dat we open kunnen.”

‘Kwestie van tijd’

De branchevereniging zegt afspraken te hebben gemaakt met minister Van Rijn om op korte termijn de sportscholen te heropenen. “Ons protocol moet op bepaalde punten worden verduidelijkt, dat zijn we aan het doen.” Het is een kwestie van tijd voordat de overheid het aangepaste protocol goedkeurt en de sportscholen weer open kunnen, aldus Wouters.

Het zijn lastige tijden voor de sportschoolbranche. De ondernemingen zijn vanaf 15 maart net als verschillende andere beroepsgroepen gesloten, maar mogen in tegenstelling tot contactberoepen nog niet open. “Het is dramatisch,” zegt Wouters. “Het is voor de consumenten niet goed dat ze niet kunnen sporten zoals ze gewend zijn, het is voor de werknemers niet goed dat ze hun vak kunnen uitoefenen op de normale manier, en het is voor de ondernemers niet goed dat zij niet hun normale business kunnen draaien. Dit kost gewoon 10 miljoen per dag.”

Compensatie

Vanwege de hoge kosten en het ontbreken van inkomsten heeft NL Actief twee speerpunten in de gesprekken met de overheid. Ten eerste dat de ondernemingen zo snel mogelijk weer open kunnen: “Het kan morgen, maar wij zetten in op 1 juni.”

Ook wil de brancheorganisatie compensatiemaatregelen voor de getroffen sportscholen. Want door de aangepaste coronamaatregelen zullen straks minder mensen tegelijk kunnen sporten. “Ondernemers zullen gecompenseerd moeten worden, anders gaat het alsnog fout met heel veel bedrijven.”

Door de gedwongen sluiting zijn veel sportscholen bezig geweest om op andere manieren hun diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld lessen via online video’s. “Nu gaan ze naar buiten met de mensen, binnen de ruimte die ze daarin van het RIVM krijgen,” vertelt Wouters. “Maar het is absoluut niet het normale businessmodel, ondernemers kunnen dit niet volhouden.”