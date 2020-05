Sportscholen en sauna's mogelijk al 1 juli weer open

Goed nieuws voor sportscholen en sauna’s: die mogen “onder voorbehoud” vanaf 1 juli open in plaats van 1 september. Datzelfde geldt voor kantines van sportclubs en andere verenigingen, plus casino’s.

Dat vertelde premier Rutte na overleg met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Voorwaarde voor de vervroegde opening is wel “dat het veilig kan”, zegt Rutte.

Daarbij is een harde voorwaarde dat er “strakke adviezen liggen” van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

‘Stel vakanties uit’

Ook roept Rutte mensen op vakanties uit te stellen tot na de schoolvakantie, áls dat kan, want zo wordt de drukte zoveel mogelijk verspreid. Het is overigens nog onduidelijk of Nederlanders komende zomer weer naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. “Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag”, zegt Rutte.

Hij hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

