Bonden worstelen met sporten in coronatijd: veel onrust en afzeggingen

Sportbonden verwachten komend seizoen veel moeilijkheden door het coronavirus. Nu al worden er bijvoorbeeld oefenwedstrijden afgelast omdat sporters besmet zijn geraakt. “De bonden proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden en proberen zoveel mogelijk door te laten gaan”, zegt een woordvoerder van koepelvereniging NOC*NSF tegenĀ Hart van Nederland.

In de honkbal- en softbalcompetities weten ze inmiddels wat sporten in coronatijd betekent. Deze sporten worden in de zomer gespeeld en het seizoen is er inmiddels een paar weken oud. “Vorige week vrijdag kregen we binnen een paar uur zes afzeggingen binnen”, zegt Roy Vink, manager Competitiezaken bij honkbalbond KNBSB. “En dan zijn wij nog een relatief kleine sport, met zo’n 20.000 leden. Moet je voorstellen hoe dat in de voetbalcompetities gaat straks.”

Volgens Vink spelen ook roddel en achterklap een rol. “Zo hadden we vorige week te maken met een softbalteam dat niet naar een vereniging wilde komen omdat ze hadden gehoord dat een speler van die club uit het tweede team positief was getest op corona. Ik heb gezegd dat alles gebeurt volgens de richtlijnen van de overheid. Die wedstrijd kon gelukkig nog doorgaan.”

Competities lopen scheef

Het NOC*NSF verwacht dat ook andere sporten met dit soort praktijken te maken krijgen. “De honkbalbond is nu een voorloper geworden op het gebied van ervaring opdoen. Daar leren we weer van”, aldus een woordvoerder. “Voor ons is duidelijk dat de competities ingekleurd gaan worden door het effect dat corona heeft op de samenleving.”

Ondertussen proberen ze in de honk- en softbalcompetities alles zo goed als mogelijk af te ronden. Dat betekent dat er veel wedstrijden worden ingehaald. Op sommige dagen moeten er zelfs twee duels worden afgewerkt. Zelfs dan is het lastig om alles gedaan te krijgen, zegt Roy Vink van de KNBSB. “In sommige competities heeft het ene team nu 2 wedstrijden gespeeld en het andere 10. Een verschil van 8 wedstrijden is wel erg groot.”