Tweede spoorwegovergang Hooghalen na meerdere incidenten met spoed dicht

Bij Hooghalen in Drenthe heeft spoorbeheerder ProRail met spoed een alternatieve weg aangelegd voor de twee niet actief beveiligde spoorwegovergangen. De eerste daarvan sloot al begin september, de tweede ging afgelopen nacht dicht.

Het was al de bedoeling ze te sluiten. De plannen ervoor lagen klaar na onderhandelingen met onder meer de NS, gemeente en omwonende boeren. ProRail heeft er nu extra haast mee gemaakt, na een bijna-aanrijding in augustus. En in mei kwam een machinist om het leven bij een aanrijding. Door die incidenten raakten de gesprekken over sluiting in een stroomversnelling. Beide overgangen zijn nu dicht.

Tijdelijke oplossing

Voor de aanleg is landbouwgrond overgenomen, zijn bouwmaterialen aangevoerd en is een strook van een bosperceel gekapt. Bij de versnelde onderhandelingen waren ook onder meer Waterschap, Gasunie en Natuurmonumenten betrokken. De ontsluitingsweg is (voor een deel) tijdelijk, want ProRail ziet de definitieve weg het liefst nog dichter langs het spoor.

ProRail, maar ook het kabinet en onder meer spoorpersoneel willen snel af van alle onbeveiligde spoorwegovergangen, na meerdere ernstige ongelukken. In Nederland zijn er ongeveer 300 van dit soort overgangen, waarvan 180 openbaar toegankelijk. Daarvan zijn er inmiddels ruim 50 gesloten. Voor 2024 moeten er dus nog zo’n 130 dicht, of in het uiterste geval veel beter beveiligd.

