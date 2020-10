Groep jongemannen trekt een spoor van vernieling door Bergambacht

Een groep jongemannen heeft in Bergambacht een spoor van vernieling getrokken. Er zijn auto’s vernield en het meubilair van de voetbalvereniging moest er ook aan geloven.

Dat meldt de politie Krimpenerwaard op Facebook. De politie kreeg zaterdag tegen twaalf uur ‘s nachts verschillende meldingen binnen van schade. Op verschillende plekken in Bergambacht zijn stenen tegen ramen van woningen gegooid. Ook werden ruitenwissers van auto’s getrokken. Eerder die avond was de voetbalclub ook al het slachtoffer van de groep. Ruiten zijn beschadigd, vuilcontainers zijn in de sloot gegooid en barkrukken lagen op het terras.

Camerabeelden

De politie zoekt naar camerabeelden van de groep en hoopt dat mensen in Bergambacht ongeregeldheden melden. Het zou gaan om een groepje van drie of vier jongens met donkere kleding aan. Eentje had een opvallende witte capuchon op. De route liep van het zwembad naar de voetbalvereniging en dan via de Henry Dunantstraat via de Poorthuisstraat het dorp in.