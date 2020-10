De politie in Sint Willebrord heeft zaterdagochtend drie mannen opgepakt vanwege een mogelijke hennepknipperij in een woning. Er is 219 kilo hennep in beslag genomen.

Agenten zagen in de vroege ochtend een verdachte situatie in het Brabantse dorp in de buurt van Breda. Naast een bestelwagen in de Boterbloemstraat lagen namelijk hennepresten. Op dat moment reed de bestelwagen weg, samen met een personenauto.

De politiemensen zetten de achtervolging in en gaven de voertuigen even verderop in de Rozenstraat een stopteken. Daarop werd in de bestelwagen 219 kilo hennep aangetroffen. De twee bestuurders werden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en 25.

Hennepspoor naar dader

Daarnaast werd een 40-jarige man aangehouden in de zaak. De politie kwam hem letterlijk op het spoor: er liep namelijk een hennepspoor naar een woning aan de Boterbloemstraat. De verdachte probeerde nog te ontsnappen, maar agenten konden hem oppakken in de achtertuin. In het huis werden restanten van hennepplanten gevonden.

De drie verdachten zitten nog vast voor onderzoek, meldt de politie.

Beeld: Politie