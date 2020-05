Spookrijder veroorzaakt dodelijk ongeluk op A12 bij Maarsbergen

Op de A12 bij Maarsbergen is vrijdagochtend rond 04.30 uur bij een frontale botsing tussen twee auto’s een inzittende van de aangereden auto overleden. Het ongeval is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een spookrijder.

Naast het dodelijke slachtoffer is een andere inzittende van het voertuig zwaargewond geraakt. Die persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder raakte ook gewond bij het ongeluk. Hij is aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De familie van het slachtoffer is nog niet ingelicht.

Afgesloten

De weg is afgesloten richting Arnhem. Verkeer wordt omgeleid via de A30, A1, A28 en A27. De andere kant op, richting Utrecht, zijn twee rijbanen afgesloten voor de hulpdiensten, meldt Rijkswaterstaat. Naar verwachting is de weg rond 10.00 uur weer open.

Ernstige aanrijding op A12 t.h.v. #Maarsbergen hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door spookrijder. Eén inzittende van aangereden auto is overleden, andere inzittende is gewond naar het ziekenhuis. Spookrijder is aangehouden en ook naar ziekenhuis. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) May 29, 2020

De A12 was pas sinds 04.00 uur op vrijdag weer volledig open bij Utrecht. Vanaf donderdagmiddag waren twee rijbanen dicht ter hoogte van Woerden door een ongeluk waar het asfalt bij beschadigd raakte. De weg was afgesloten voor een spoedreparatie.

Beeld: Menno Bausch