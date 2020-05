Spookrijder veroorzaakt zwaar ongeluk op A4 bij Leidschendam

Een automobilist raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond toen hij moest uitwijken voor een spookrijder op de A4 ter hoogte van Leidschendam. Volgens getuigen reed de spookrijder op de verkeerde weghelft vanuit Leiden.

De politie kreeg vrijdagnacht rond half 3 melding van de spookrijder. Getuigen zagen de auto in de verkeerde richting over de A4 rijden. Meerdere automobilisten wisten de spookrijder met succes te ontwijken. Maar voor één automobilist liep de uitwijkmanoeuvre verkeerd af. Hij raakte in de slip en kwam op zijn dak tot stilstand. De bestuurder raakte hierdoor zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

Door middel van het kenteken van de spookrijder wist de politie te achterhalen om wie het ging. Hij kon later bij zijn woning worden aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau. Hoe het nu met de automobilist gaat is niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek.

Beeld: District 8