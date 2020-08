Spookrijder aangehouden na lange achtervolging door Den Bosch

Een spookrijder is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een lange achtervolging in Den Bosch. Dat melden de jeugdagenten van Den Bosch op Instagram. Dat gebeurde op de Zevenhontseweg ter hoogte van de kruising met de Bruistensingel.

De politie kreeg rond middennacht een hit van een ‘ANPR-camera’ aan de Bruistensingel. De meldkamer gaf dat snel door aan surveillanten in de buurt. Maar toen de politieagenten de wagen in het vizier kregen en vervolgens het stopteken gaven, ging de auto er met piepende banden vandoor.

Tijdens de achtervolging keerde de automobilist midden op de snelweg om, om vervolgens spookrijdend terug naar de oprit te rijden. De verdachte reed nog enkele rondjes door een woonwijk en veroorzaakte daarbij een aantal keer bijna een aanrijding. Zo raakte de bestuurder een voetganger en een verkeerspaal aan.

Tikje tegen auto

Daarop besloot de achtervolgende politieauto de wagen een tikje te geven, om hem tot stoppen te dwingen. Dat lukte omdat de auto daarbij een lekke band kreeg. Na een korte achtervolging te voet konden de agenten de voortvluchtige man eindelijk aanhouden.

ANPR

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.

Beeld: Bart Meesters