Spijkermatten gevonden op mountainbikepad bij Nijmegen: 'Er zal maar een kind vallen'

Op moutainbikeroutes rond Nijmegen hebben onbekenden zelfgemaakte spijkermatten verspreid. In totaal zijn er de afgelopen dagen zeven gevonden. Ook zijn er kleine greppels gegraven, waardoor vooral minder ervaren mountainbikers kunnen vallen.

Tot slachtoffers heeft de sabotageactie gelukkig nog niet geleid. “De eerste fietser hield gelukkig alleen een lekke band over aan de spijkers in het wiel,” zegt Alex Peters van Mountainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen. “Voor de kinderen die hier fietsen is het erg gevaarlijk. Er zal maar een kind invallen…” De geïmproviseerde spijkermatten zijn gemaakt van een plankje met spijkers daardoorheen geslagen met de scherpe punten omhoog.

Zeldzame kever

Om het mountainbikepad in Nijmegen is de laatste tijd veel te doen. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zegt dat er fouten zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het pad. Het doorkruist het leefgebied van een beschermde keversoort, het Vliegende Hert. In overleg met de gemeenten en provincie is inmiddels afgesproken dat de route voor 1 mei moet worden aangepast.

Tegenstanders van het mountainbikepad lijken nu nog niet helemaal tevreden. “Vorige week nog liepen er wandelaars die situaties probeerde uit te lokken van gevaar. Dit filmden ze met hun telefoon,” zegt Peters. Gelukkig zijn er de afgelopen twee dagen geen incidenten geweest. “We maken uit voorzorg iedere ochtend een ronde over het parcours om te controleren of er niet weer iets ligt.”

Beeld: Judith Drücker