Geen werk meer op Schiphol: zo blijft speurhond Jumper scherp tijdens de coronacrisis

Normaal gesproken reizen er tussen de 100.000 en 150.000 passagiers per dag via Schiphol, nu nog maar slechts 5.000. Dat betekent dat er ook voor de speurhonden van de Koninklijke Marechaussee weinig te doen is.

Om te voorkomen dat ze het speuren verleren, oefenen ze deze periode extra veel. Zoals hond speurhond Jumper, in de bioscoop in Schagen.

Hart van Nederland mocht een exclusief kijkje nemen bij een van de speciale trainingen die wordt gegeven om de speurhonden scherp te houden.

Explosief kan afgaan

Rick van Vulpen van de Marechaussee legt uit waarom dat zo belangrijk is. “Als ze niet genoeg bewegen, worden ze te enthousiast en zouden ze bijvoorbeeld te hard tegen een explosief kunnen aanduwen, waardoor deze af kan gaan.”

De honden zijn getraind op het zoeken van wapens en explosieven. De afgelopen tijd oefenden ze al extra in onder andere de Ziggo Dome in Amsterdam. In de bioscoop in Schagen zijn verschillende dingen verstopt om te kijken of Jumper zijn neus nog kan vertrouwen. Al snel blijkt van wel en vindt hij de koffer met ‘explosieven’.