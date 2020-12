Speelgoedhondje Jiggly Pup blijkt gevaarlijk voor peuters

Producent BOTI waarschuwt voor een speelgoedhondje, de Jiggly pup, die van augustus tot oktober in Nederlandse winkels is verkocht. De Jiggly pup is niet veilig voor kinderen jonger dan drie jaar.

Er kunnen kleine onderdelen loskomen en deze kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Kopers kunnen het speelgoedbeest terugbrengen of -sturen naar de winkel waar het is gekocht.

Het gaat om de producten met de volgende productie-informatie: artikelnummer 37088, streepjescode 8411936715791; artikelnummer 37090, streepjescode 8411936715814 en artikelnummer 37131, streepjescode 8411936715821.

Ze zijn verkocht door Blokker, bol.com, Cilgro B.V., Intertoys, Otto Simon B.V., Tom B.V. en ToyChamp B.V.

