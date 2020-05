Hart van Nederland en AD komen met speciale uitzending over het leven na corona

De coronacrisis heeft een ontwrichtende invloed op onze samenleving. Maar hoe ziet het leven eruit ná de crisis? Op dinsdag 26 mei zendt SBS6 om 20.30 uur eenmalig de talkshow ‘De Toekomst van Nederland: ons leven na corona’ uit.

Het programma is een samenwerking tussen Hart van Nederland en het Algemeen Dagblad. Centraal staat de vraag wat we leren van deze crisis en wat dat betekent voor ons leven daarna.

Geraakt door de crisis

Presentatoren Merel Westrik en Hidde van Warmerdam laten in de studio een breed gezelschap gasten uit het hele land aan het woord: allemaal Nederlanders die direct geraakt zijn door de crisis.

De blik is gericht op de toekomst. Wat is blijvend, ook als er een vaccin is? Belangrijkste thema’s zijn gezondheidszorg, werk en samenleven. Heeft straks iedereen nog recht op zorg, ook als je ongezond leeft? Wordt thuiswerken de norm? En houden we een anderhalve metersamenleving?

Wat vind jij?

Met representatief onderzoek via het Wat vindt Nederland-panel wordt gepeild hoe heel Nederland er tegenaan kijkt en tijdens de uitzending kunnen kijkers hun stem laten horen via de AD-app. In de studio praten we met de ervaringsdeskundigen. Experts geven hun input via een videoverbinding.

‘De Toekomst van Nederland: ons leven na corona’ is te zien op dinsdag 26 mei om 20.30 uur bij SBS6.