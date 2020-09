Speciale motorrit moet zorgen voor jarige Anouck (11) even doen vergeten

Het zit de 11-jarige Anouck van der Kruijf uit Weert niet mee: een klein jaar geleden werd bij het meisje een kwaadaardige hersentumor gevonden. Sindsdien heeft ze meerdere chemokuren achter de rug. Kort daarna brak het meisje haar benen en moest ze weer opnieuw leren lopen. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, liep ze vorige maand ook nog een herseninfarct op, waardoor ze nu gedeeltelijk verlamd is.

Maar zaterdag is het meisje jarig en dat moet gevierd worden. Om de jonge motorfan een hart onder de riem te steken wordt er daarom een feest mét motorrit als verrassing georganiseerd.

Idolaat van motoren

”Ik ken gezin al een paar jaar. Als Anouck mij zag op de motor werd ze helemaal blij”, vertelt organisator Paul Roos. “Ze is helemaal gek van motoren. Haar ziekte heeft mij zo aangegrepen. Dat ik dacht, ik wil iets doen, ik wil haar verrassen.”

Roos moest wel toestemming vragen aan de gemeente: ”Die vonden het ook een mooi idee. Lokale ondernemers hebben mij geholpen aan speelgoed, taart en noem maar op. Echt hartverwarmend. We hopen dat ze een prachtige dag zal beleven, want dat verdient dit meisje dat zoveel heeft moeten doorstaan op zo’n jonge leeftijd.”

Intens genieten

De moeder van Anouck vindt het geweldig dat dit voor haar dochter wordt georganiseerd. ”Ik vind het ook wel heel heel spannend”, vertelt moeder Monique. “Anouck is gek op motoren en op deze manier voelt ze dat mensen om haar geven. We hebben een hele zware tijd gehad. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren.”

Het begon een jaar geleden met een “griepje” en inmiddels is gebleken dat ze een kwaadaardige tumor heeft. Een maand geleden nog liep ze een herseninfarct op, waardoor ze nu deels verlamd is. Echt heel zwaar en emotioneel allemaal. ”Anouck huilt veel en is vaak heel verdrietig”, vertelt moeder Monique verder. ”Maar gelukkig kan ze vandaag nog meemaken. We hopen dat ze gaat intens gaat genieten van deze dag. Gaat helemaal goed komen.”