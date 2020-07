Soldaat van Oranje gaat na de zomer weer verder

Musical Soldaat van Oranje wordt vanaf september weer opgevoerd. Vanwege de coronacrisis werd ook het meest succesvolle Nederlandse theaterstuk ooit stilgelegd. De laatste voorstelling was op 11 maart.

De eerstvolgende voorstelling is op woensdag 2 september in de Theaterhangaar in Katwijk. Normaal passen er in de zaal meer dan 1.100 mensen, maar nu mag slechts dertig procent van de ruimte gebruikt worden. Er zijn rijen stoelen verwijderd en tussen groepjes bezoekers uit één huishouden blijven twee stoelen leeg.

Op het moment dat Soldaat van Oranje werd stilgelegd hadden nog meer dan 70.000 bezoekers al kaartjes voor de musical. Zij hebben een voucher gekregen waarmee met voorrang een nieuwe datum geprikt kan worden. Vanaf 10 augustus begint de normale kaartverkoop weer.

Al drie miljoen bezoekers

De musical die gebaseerd is op het levensverhaal van de Nederlandse verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema is de meest succesvolle voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Sinds de première trekt het stuk doorlopend uitverkochte zalen. Inmiddels is Soldaat van Oranje bijna 3.000 keer gespeeld en werden er meer dan drie miljoen kaartjes verkocht.

In oktober is het tien jaar dat de musical opgevoerd wordt. De grootse viering van die mijlpaal stond gepland voor 30 oktober, maar vanwege de coronacrisis wordt de viering verschoven naar een later moment.

ANP