Veel minder mensen deden soa-test tijdens intelligente lockdown

Er hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder mensen een soa-test laten afnemen dan voorgaande jaren. Je raadt het al: corona is ook hier de boosdoener. Volgens de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) zijn er tijdens de intelligente lockdown in de eerste golf veel minder mensen getest op soa’s. April spande de kroon: tachtig procent minder dan in januari en februari.

Dat is op zich niet zo gek. Vanwege de uitbraak van corona konden minder mensen gebruik maken van seksuele gezondheidszorg bij de GGD’s. Tijdens de intelligente lockdown van 13 maart tot en met 31 mei waren de spreekuren beperkt tot essentiële zorg.

Alleen behandelen bij ernstige klachten

Zo konden alleen mensen met bijvoorbeeld (ernstige) soa-klachtenklachten terecht bij een kliniek. Mensen met syfilis-, hiv-, hepatitis C- en gonorroe-klachten konden zich wel laten testen. Ook cliënten die te maken hadden met seksueel geweld mochten zich blijven melden.

Sinds de zomer is de soa-zorg weer opgeschaald en is het inmiddels weer terug op het niveau van voor corona. In september hadden de meeste centra weer circa tachtig procent van het aantal bezoekers van vóór de lockdown.

Meer meldingen bij mannen

Eén groep heeft tijdens de lockdown niet stilgezeten. Het aantal mannen dat seks heeft met mannen en zich tijdens de lockdown heeft gemeld, lag beduidend hoger dan bij vrouwen en heteroseksuele mannen.

Tussen 1 januari en 31 augustus 2020 zijn in totaal 64.118 consulten geregistreerd. Hiervan waren er 10.940 bij heteroseksuele mannen, 26.998 bij homoseksuele mannen, 25.448 bij vrouwen en 434 bij transgender personen. Bij 298 mensen was het seksueel contact onbekend.

Hoger percentage positieve testen

Doordat er tijdens de lockdown minder mensen zijn getest, zijn er in die periode ook minder soa-diagnoses vastgesteld. Maar het percentage positieve uitslagen was tijdens de eerste lockdown wel hoger vergeleken met de periode voor de lockdown. Tussen januari en augustus 2020 was dat percentage 18 procent bij vrouwen en ruim 22 procent bij mannen. Dat betekent dat ruim 1 op de 6 vrouwen en ruim 1 op de 5 mannen die zich liet testen ook daadwerkelijk een soa onder de leden hadden.

Ruim 9.400 mensen kregen te horen dat ze chlamydia hebben opgelopen. Vooral vrouwen en homoseksuele mannen liepen de soa op. Bij 3.998 CSG-bezoekers werd er gonorroe vastgesteld, ook hier werd het grootste deel (ruim 80 procent) van de homoseksuele mannen gediagnoseerd met de infectie.

De soa syfilis werd in de eerste zes maanden van dit jaar bij 798 mensen aangetroffen. Dat is vergelijkbaar met cijfers van vóór de lockdown. 766 van hen is een homoseksuele man. Sinds 2011 is syfilis onder homoseksuelen bezig met een langzame stijging. Onder heteroseksuelen blijft het syfilis ‘vindpercentage’ laag.

Bij welke soa er ook geen verschil is te zien, is bij Hiv. Tijdens de eerste lockdown werden er 72 nieuwe hiv-infecties gediagnosticeerd. Waarvan 89 procent (64) een homoseksuele man is. In tegenstelling tot syfilis daalt het hiv-vindpercentage wel sterk de laatste jaren. in 2011 lag het vindpercentage op 2,0 procent, in 2020 is dat al gedaald tot 0,3 procent.

Onderzoek

Het is nog de vraag welk effect de lockdown heeft gehad op de verspreiding van soa’s. Volgens de CSG’s heeft de coronacrisis zowel positieve als negatieve effecten gehad op de verspreiding. Aan de ene kant was er minder kans op verspreiding doordat mensen minder seksuele contacten hadden. Aan de andere kant hebben minder mensen zich laten testen of behandelen voor soa, wat de kans op verspreiding vergroot.

Er zijn verschillende onderzoeken gestart om te kijken welke invloed de coronamaatregelen hadden op de verspreiding van soa’s.

