Duitse Herder vastgebonden aan verwarming en snuit dichtgeplakt met ducttape

De politie heeft woensdag een gruwelijke ontdekking van dierenmishandeling gedaan. Agenten vonden in een huis in Drenthe een Duitse Herder wiens snuit was dichtgeplakt met ducttape.

Ook zat het beest vastgebonden aan de verwarming en had hij geen water in de buurt. “Zojuist een hond uit een woning gehaald en in beslag genomen”, laat de agent in kwestie weten. “Hond was het blaffen onmogelijk gemaakt door de snuit vast te tapen met ducttape.”

Tegen de eigenaar is een proces verbaal opgemaakt en de Duitse Herder is meegenomen.