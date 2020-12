Hoge nood bij snelwegplasser resulteert in flinke wandeling én natte broek

Een bijrijder komt gister langs de A1 in de problemen doordat hij het niet meer houdt. Een stilstaande file is te veel voor zijn volle blaas en hij besluit even uit te stappen om te gaan wildplassen. De man heeft zijn blaas al voor de helft geleegd als de file ineens oplost. Het resulteert in een lange wandeling en een natte broek.

De wildplasser blijkt bij zijn broer in de auto te hebben gezeten. Die moet doorrijden als het verkeer druk toeterend weer begint te rijden. De man ziet dit en begint al plassende achter zijn broer aan te rennen.

Natte broek

Even later treft Rijkswaterstaat een eenzame wandelaar met een natte broek aan langs de snelweg. De arme man is onderweg naar zijn broer, bij een tankstation drie kilometer verderop. Hij heeft geen andere keus dan het hele stuk te lopen. De wijkagent van Barneveld-Noord-West pikt hem uiteindelijk op en geeft hem een coronaproof lift naar het tankstation.

Nadat de wildplasser emotioneel is herenigd met zijn broer krijgt hij van de wijkagent een duidelijke waarschuwing. De man wil op dat moment eigenlijk alleen maar zo snel naar huis… om een schone broek aan te trekken.