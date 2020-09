Snelheidsduivel scheurt met 230 kilometer per uur over A4

De bestuurder van een BMW had in de nacht van vrijdag op zaterdag kennelijk moeite om zijn rechtervoet in bedwang te houden. De snelheidsduivel scheurde met een noodvaart over de A4.

De politie klokte de man ter hoogte van Den Hoorn met 230 kilometer per uur en kwam in actie. De man kreeg een stopsignaal, zijn rijbewijs werd ingevorderd. “Bij 230 km/h rij je omgerekend 64 meter per seconde”, twittert de politie. “Uw reactietijd is in het gunstigste geval 1 seconde en dan bent u al 64 meter verder.”

Foto: Politie