Smeulende brandhaarden in Deurnese Peel aangewakkerd door harde wind

De forse wind heeft de smeulende brand in de Deurnese Peel weer aangewakkerd. Zondagavond heeft de brandweer het her en der oplaaiende vuur bestreden. Maar omdat het smeulen ondergronds doorgaat, kan de wind het vuur de komende dagen weer aanwakkeren, waarschuwt de gemeente Deurne maandag.

Staatsbosbeheer probeert waar mogelijk de smeulende brandhaarden met een speciaal rupsvoertuig en watertonnen te bestrijden. Er wordt zand op geschept om het vuur zoveel mogelijk te doven en de rookoverlast te verminderen. Afgelopen weekend heeft de brandweer met een drone vanuit de lucht de smeulende plekken in kaart gebracht.

Rookoverlast

Mensen worden gewaarschuwd weg te blijven uit het gebied, omdat het er nog steeds brandgevaarlijk is. Het smeulen kan volgens de gemeente Deurne nog enkele weken aanhouden.

In de Deurnese Peel woedde in april dagenlang een grote brand, die zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied verwoestte. Sindsdien is de brand blijven smeulen, en is er af en toe rookoverlast.

