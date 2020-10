25-jarige Sliedrechter zeer ernstig gewond na vechtpartij in Rotterdam

In Rotterdam is zondagochtend een 25-jarige man uit Sliedrecht ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij waar ongeveer tien mensen bij betrokken waren. Rond tien over half zes werd de politie gebeld over de vechtpartij aan de Middelrode. Daarbij werd ook geroepen dat er een mes in het spel zou zijn.

Toen agenten ter plaatse waren, was de vechtpartij voorbij. Op straat vonden ze het slachtoffer, dat buiten bewustzijn was. De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Politie sprak met getuigen, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er ook daadwerkelijk gestoken is.

Informatie

De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar mensen die bruikbare informatie hebben of beeldmateriaal.

Beeld: Video Duivestein