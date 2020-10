Een vrouw in Arnhem zat donderdag op de bank toen haar rustige avond ineens bruut werd verstoord. Ze werd namelijk opgeschrikt door een verrassende insluiper: een kleine slang!

De bewoonster was in de woonkamer toen ze ‘bezoek’ bleek te hebben. De ‘gast’ had vanzelfsprekend niet aangebeld en was al in het huis: de vrouw zat rustig op de bank toen ze de binnendringer ineens zag bewegen. De kleine slang kroop over de verwarming bij de vensterbank.

De Arnhemse belde daarop de politie. Het bleek om een rattenslang te gaan die niet gevaarlijk is voor mensen. Toch werd voor de zekerheid de dierenambulance ingeschakeld, maar toen de medewerkers aankwamen had het beestje zich alweer verstopt.

Inmiddels is ook de eigenaar van de kleine slang gevonden. “Hij woont vlakbij en gaat nu een lekker muisje halen om te proberen de slang uit zijn holletje te lokken”, laat de politie weten op Facebook. De vrouw heeft nog wat tips gekregen voor hoe ze de ongevaarlijke insluiper het best kan vangen.

Beeld: Politie