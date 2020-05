Slagharen opent de poorten weer op 57ste verjaardag

Dit pinksterweekend openen er weer een aantal pretparken en dierentuinen de poorten voor bezoekers. Zo verwelkomde vakantiepark Slagharen vrijdag de eerste gasten sinds de coronacrisis.

Volg via ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus

In de ochtend gingen de eerste geluksvogels naar binnen. Ze moesten vooraf online een datum reserveren, want ook in Slagharen hebben ze te maken met strenge coronamaatregelen. Heel druk werd het niet: om ervoor te zorgen dat bezoekers voldoende afstand van elkaar kunnen houden, laat Slagharen voorlopig maximaal dertig procent van de maximale capaciteit toe.

Toch mocht dat de pret niet drukken. Slagharen heeft voor de heropening namelijk bewust gekozen voor het pinksterweekend, omdat het dan precies 57 jaar geleden is dat het park in het Overijsselse dorp de deuren opende. Het was dus voor bezoekers en personeel een feestelijk moment.

Redactie/ANP