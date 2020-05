Ietje (80) kan eindelijk haar verkrachter in de ogen kijken: 'Geen man, maar beest'

Twee jaar geleden werd Nourdin G. veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs voor het verkrachten en mishandelen van de toen 75-jarige Ietje van Lingen. Woensdag diende eindelijk het hoger beroep en kon Ietje haar slachtofferverklaring voorlezen.

Op 31 juli 2015 werd de bejaarde Ietje uit Amsterdam verkracht en mishandeld toen ze haar hondjes uitliet. De dader krijgt zeven jaar cel en tabs, maar gaat in hoger beroep. Door coronacrisis leek de zitting eerst bijna niet door te gaan, maar rechtszaak ging woensdag toch van start.

In de ogen kijken

Door de ingrijpende coronamaatregelen mocht Ietje haar slachtofferverklaring in eerste instantie alleen via een videoverbinding voorlezen. Na protest van haar advocaat kan ze haar verkrachter toch in de ogen kijken. “Hij is geen man maar een beest”, leest Ietje voor.

Nourdin G. houdt vol onschuldig te zijn en ging daarom in hoger beroep. Hij zegt dat iemand anders Ietje en twee andere vrouwen heeft misbruikt. Dat hij een lang strafblad heeft, spreekt niet echt bepaald voor hem. “Maar ik ben geen domme boef, dit delict is atypisch voor mij, dat kunt u zien.”

‘Hij is het gewoon’

Maar als Ietje hem voor het eerst in levende lijve ziet, weet ze het honderd procent zeker. “Hij is het gewoon.” Dat Nourdin G. blijft ontkennen, doet haar pijn. “Kijk wat hij mij heeft aangedaan. Mijn leven is een hel.”

De verdachte zegt tot slot dat hij de woede en haat snapt, “maar ze hebben echt de verkeerde”. Volgens hem heeft deze zaak “alleen maar verliezers”. De rechter doet over twee weken uitspraak in het hoger beroep. “Ik kan er nog geen streep onder trekken”, besluit Ietje.