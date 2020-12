Verbrande jongen (16) kan half jaar na woningbrand Eindhoven nog niet lopen

De Eindhovense politie is een half jaar na de heftige woningbrand aan de Moreelselaan nog steeds op zoek naar een van de daders die het vuur heeft aangestoken. Een 16-jarige jongen raakte door de vlammenzee zwaar verbrand.

In Bureau Brabant vertelt de zus van de jongen wat er zich in de nacht van 20 op 21 juli heeft afgespeeld in het huis. “Om drie uur ‘s nachts hoorden wij mijn broertje heel hard ‘mama’ in het Turks roepen. Hij was voor 67 procent verbrand.” Zelf sliep ze met haar moeder boven en kon veilig wegkomen. “Mijn broertje is de jongste thuis en het was heel erg om zoiets te zien.”

Lees ook: Gewonde bij woningbrand Eindhoven, mogelijk ook explosie geweest

“Ik zag mijn broertje. Hij wist niet wat hij moest doen”, blikt de zus terug op de heftige gebeurtenis. “In een paar seconden waren we buiten en liep hij naar de buren. Daar heeft hij eerste hulp gekregen en is hij onder een koude douche gezet.” De jongen kan een half jaar na de brand nog steeds niet lopen.

Buurt in shock

De woningbrand maakte afgelopen zomer grote indruk op de buurt. De hele begane werd in de as gelegd en het huis is nog altijd niet bewoonbaar. Een buurvrouw was snel ter plaatse en zag destijds hoe de jongen het brandende huis uitkwam. “Ik riep heel hard ‘haal je moeder en je zus’, want die had ik nog niet naar buiten zien komen”, vertelde ze tegen Hart van Nederland.

Lees ook: Bewoonster moest via balkon vluchten voor brand in Rotterdamse portiekflat: ‘Iedereen was in paniek’

Een andere buurman kon zijn ogen niet geloven bij het zien van de schade aan het huis. Een groot deel was zwartgeblakerd, ramen waren uit hun kozijnen gesprongen en de voortuin lag bezaaid met glasscherven. “Dit kan een mens niet gedaan hebben. De grootste staf op aarde is nog te weinig voor zo iemand”, regeerde de man.

Een half jaar na de brand heeft de politie een verdachte opgepakt. Het gaat om een 18-jarige man uit het naburige Helmond die op het moment van de brandstichting nog zeventien was. Justitie verdenkt hem van drievoudige poging tot moord. Naar een tweede verdachte, die op camerabeelden met een helm op te zien is, wordt nog gezocht.

Bovenstaande reportage werd na de woningbrand uitgezonden in Hart van Nederland