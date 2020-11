14-jarig slachtoffer van aanrijding Rotterdam overleden aan verwondingen

Het meisje (14) dat vorige week is aangereden op de Mathenesserlaan in Rotterdam, is overleden aan haar verwondingen. Dat zegt de politie tegen Hart van Nederland. Het ongeluk waarbij ze werd geschept door een auto vond plaats bij het kruispunt met de G.J. Mulderstraat.

De telefoon van het slachtoffertje is sinds het ongeval spoorloos verdwenen. Dit tot groot verdriet van de familie, want op het toestel staan foto’s en video’s van het meisje “die zeer dierbaar zijn”. Het gaat om een witte iPhone 11 met een roze achtergrond.

