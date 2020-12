Schone slaapster op station Breda slaat beveiligingsmedewerker met plank

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf heeft in de nacht van zaterdag op zondag rake klappen gehad op station Breda. Rond 03.00 uur was de man bezig om het NS-station af te sluiten toen hij de schone slaapster wakker maakte en haar vroeg om te vertrekken. De vrouw was daar niet van gediend.

De schone slaapster weigerde vervolgens te vertrekken. Toen de medewerker van het beveiligingsbedrijf de vrouw ‘onder lichte dwang’ naar de uitgang begeleide ging het mis. De vrouw wist uit haar tas een houten plank te pakken en de¬†beveiligingsmedewerker enkele keren te raken.

Aangehouden

Nadat de man enkele klappen moest incasseren wist hij assistentie op te roepen. De politie was snel ter plaatse en heeft een 31-jarige vrouw uit Diemen aangehouden.