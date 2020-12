Sinterklaas zet ook dit jaar Veronica Inside op stelten

Sinterklaas laat vrijdagavond niets heel van de mannen van Veronica Inside. Eens per jaar brengt de goedheiligman een bezoekje aan de studio om Johan Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en Jan Boskamp een spiegel voor te houden. Twitter vindt het ook dit jaar weer geweldig.

Het programma zoekt de randjes op, zoals dat vaker gebeurt. Sinterklaas (gestalte gegeven door Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa) komt begint al met de vraag: “Nog wat gebeurd het afgelopen jaar?” Even later geeft hij Johan Derksen een cd van Akwasi cadeau. Een knipoog naar de VI-rel eerder dit jaar.

Derksen krijgt ook nog een collectebus. Die heeft hij volgens de Sint wel nodig nu zijn salaris omlaag is gegaan. En de Muziek Piet komt ook nog een cadeau brengen: De kersttrui van zanger René Le Blanc, bekend van het SBS-programma Ik geloof in mij en de hit If I tell you. Piet zelf heeft trouwens erg veel weg van de zanger…

Jan Boskamp krijgt vier pakken mosselen en René van de Gijp een nephorloge, want dan laten overvallers hem in het vervolg misschien met rust.

Hieronder een selectie van de leukste Tweets van kijkers:

Het is geen Sinterklaas als de Sint niet bij #veronicainside is geweest! 🤣 Héérlijk! https://t.co/VRjnIPvR3Q — Jochem van de Weg (@JochemvdWeg) December 4, 2020

Echt weer eens ouderwets gelachen, wat was dit goed!😁 — Freek1975 (@FKoetsruiter) December 4, 2020

De Sint was weer geweldig.Met weer ijzersterke one liners😂😂😂 “Is er het afgelopen jaar nog wat gebeurd” 😂😂#Echteenjaarlijkshoogtepunt #Geensinterklaaszonderdirecteurtje #veronicainside — Arnold v.d Kooij (@Kooij09) December 4, 2020