Heerlijk avondje pakt dit jaar karig uit: helft Nederlanders heeft geen Sinterklaasinkopen gedaan

Nog maar één nachtje slapen en dan is het zover: Pakjesavond. Toch zullen de jutezakken van de sint en zijn pieten dit jaar wat minder vol zitten. Ruim de helft van Nederlanders (53 procent) zegt namelijk dit jaar nog helemaal geen inkopen te hebben gedaan voor ‘t heerlijk avondje.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 3300 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Zo’n 46 procent van de Nederlanders zegt in de afgelopen weken wel de (digitale) winkelstraat te zijn ingegaan om cadeaus in te slaan. En dat was goed te merken aan de drukte in de winkelstraten. Mede door Black Friday gingen veel te veel koopjesjagers de hort op, waardoor het bestuur van een aantal grote steden, waaronder Rotterdam en Eindhoven, moesten ingrijpen.

Koopdrukte lijkt voorbij

Toch ging niet iedereen de winkelstraten in om cadeaus te scoren. Vier op de tien Nederlanders (39 procent) kozen voor gemak en bestelden de cadeaus online. Een kwart van de ondervraagden (26 procent) kocht zijn cadeaus deels in de winkel en deels online.

Lees ook: Conny en Quinten kochten PlayStation 5 bij nepwebshop: ‘Op Google stond die site bovenaan’

Het belooft komend weekend overigens een stuk rustiger te worden op straat in de webwinkels, want een ruime meerderheid zegt dit weekend geen inkopen meer te zullen gaan voor sinterklaasavond. Een van de respondenten stelt: “Het is 4 december, dan zijn de meeste mensen wel klaar voor Sinterklaas, toch?”

Slechts negen procent zegt nog op pad te gaan om last-minute wat cadeaus in te slaan.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.