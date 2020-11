Sinterklaas gespot op mogelijk logeeradres: Paleis Soestdijk

Nog een paar nachtjes slapen en dan is de goedheiligman weer in het land. En het lijkt erop dat Sinterklaas nadat hij in Zwalk aankomt, mag logeren op Paleis Soestdijk in Baarn. Om het bekende kasteel zijn inmiddels hekken geplaatst en inwoners hebben de Sint en zijn pieten al gespot.

Vanwege de coronamaatregelen is een grootste intocht niet mogelijk, daarom komt de Sint dit jaar aan in het dorpje Zwalk. Een fictief dorpje met Mathijs van Nieuwkerk als burgemeester. Het evenement zal volgens Van Nieuwkerk “Zwalk echt op de kaart zetten”.

Tekeningen

Omdat kinderen aanstaande zaterdag niet naar de intocht van de goedheiligman kunnen, hebben burgemeesters vanuit het hele land iets bedacht. Zij roepen kinderen op om tekeningen voor de Sint op te sturen naar hun lokale burgemeester. Dan zorgt deze ervoor dat ze bij de juiste persoon terecht komen.

Zaterdag is het dan zo ver, Sinterklaas komt dan aan in Nederland. Door het coronavirus gaat de intocht van de goedheiligman er dit jaar drastisch anders uitzien. Zo gaan vrijwel alle sinterklaasoptochten dit jaar niet door, hierdoor zal het feestje vooral in huiselijk kring worden gevierd.