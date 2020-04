De 8-jarige Sifra en haar 10-jarige broer Levi uit Dordrecht hebben een coronaspel bedacht voor kinderen. Het spel zelfbedachte spel is duizend keer gedrukt en bedoeld voor de kinderen uit Dordrecht.

Het idee van het spel kwam bij Sifra vandaan. “Mijn zusje zou een bordspel op school maken met de klas”, vertelt Levi, “maar dat ging niet door omdat ze niet meer naar school mocht.”

Moeder Reina vond dit een mooi project voor de creatieve uurtjes in het thuisonderwijs, dus begonnen Levi en Sifra met het bedenken van een gezelschapsspel. “Het leuke is dat ze heel veel hebben opgepikt door ook naar de persconferentie te luisteren en dat te verwerken in het spel.” Volgens Reina is de opdracht daarom heel leerzaam geweest. “Maar ook als samenwerkingsopdracht tussen broer en zus.”

Voor en door kinderen

Opvallend aan het spel is dat spelers constant gewezen worden op de coronamaatregelen. Zo moet bijvoorbeeld een speler die een kaart trekt waarin staat dat hij iemand de hand schudt, twee plaatsen terug. Bij een goede daad mag hij een of twee vakjes vooruit.

Nadat het spel af was, wilde een drukker duizend exemplaren afdrukken voor 500 euro. Ook werd de burgemeester van Dordrecht benaderd, die zette het initiatief op social media en zo ging het balletje rollen. Er meldden zich veel donateurs die bijdroegen en al snel was het geld bij elkaar.

De duizend bordspellen worden vandaag uitgedeeld aan klasgenootjes van Sifra en Levi. Daarna zijn de gezelschapsspellen op te halen bij twee supermarkten in Dordrecht.