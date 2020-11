Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. De oud-staatssecretaris volgt Jan van Zanen op die Utrecht verruilde voor Den Haag.

De gemeenteraad had de voorkeur voor haar uit de poule van in totaal 27 kandidaten. Er solliciteerden elf vrouwen en zestien mannen. Utrechters spraken van begin af aan hun voorkeur uit voor een vrouwelijke burgemeester.

Luid applaus

Een vertrouwenscommissie droeg dinsdagavond twee namen voor. De raad gaf uiteindelijk de doorslag. Ze werd met luid applaus ontvangen.

Volgens de commissie kan de wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam de sterke punten van Utrecht verder uitbouwen. “Ze is een aanjager. Iemand die handelt met praktische wijsheid en zelfbewustzijn. Ze is zichtbaar en benaderbaar. Zo staat zij symbool voor alle Utrechters”, zo luidt de onderbouwing. De gemeenteraad kijkt uit naar de samenwerking.

Dijksma gaf via een videoverbinding aan “burgemeester voor alle Utrechters te willen zijn”. “Onder strikte regels wil ik graag iedereen snel leren kennen. Het is een lastige tijd.” Ze zegt Utrecht te hebben “zien veranderen en opbloeien”.

Ze kijkt uit naar haar nieuwe functie. “We zullen met het gezin heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.”

Dichtbij de mensen

Van Zanen trad in januari 2014 aan als burgemeester en was geliefd in de Domstad, omdat hij dichtbij de mensen stond. De burgervader stelde zich steevast voor met “ik ben Jan en ik werk bij de gemeente”. Zijn vertrek kwam voor de meeste Utrechters als een complete verrassing.

Eind juni nam de burgemeester afscheid van stadsbewoners met een heuse fietstocht. Hij reed door alle tien de wijken van Utrecht, overal waar hij kwam werd hij in het zonnetje gezet met mooie woorden en cadeautjes. “Ik geniet en ben vereerd dat ik nog een paar dagen uw burgemeester mag zijn”, zei Van Zanen na afloop.

ANP