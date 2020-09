Sergiño Dest uit Almere verlaat Ajax voor FC Barcelona

Sergiño Dest vervolgt zijn loopbaan bij FC Barcelona. De 19-jarige rechtsback heeft van Ajax toestemming gekregen om met de Spaanse topclub te onderhandelen over een meerjarig contract. Dat bevestigt Joes Blakborn, de zaakwaarnemer van de international van de Verenigde Staten.

Dest, geboren in Almere, mocht zaterdag nog invallen tijdens het thuisduel van Ajax met Vitesse (2-1). Dat waren normaal gesproken zijn laatste minuten bij de club waar hij vorig seizoen doorbrak. Dest stond ook in de belangstelling van Bayern München, dat ook ver voor hem wilde gaan. Dest en zaakwaarnemer vertrekken naar Barcelona als ook zij akkoord zijn over de voorwaarden van de verbintenis. De verdediger moet dan ook nog medisch gekeurd worden.

Met de overgang is een bedrag van zo’n 25 miljoen euro gemoeid, inclusief bonussen. Ajax wil de aanstaande transfer nog niet bevestigen. De club treedt altijd pas naar buiten als ook de laatste details van de deal zijn afgerond.

Leegloop

Zo verliest Ajax opnieuw een jeugdspeler aan een Europese topclub. Vorig seizoen vertrokken Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) uit Amsterdam. Eerder deze zomer nam Donny van de Beek (Manchester United) afscheid.

Dest is na Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Van de Beek de vierde basisspeler die in korte tijd afscheid neemt bij Ajax. Trainer Erik ten Hag liet vorige week al weten dat de kans groot is dat Ajax de transfermarkt op gaat als Dest vertrekt. André Onana en Nicolás Tagliafico staan ook open voor een nieuw avontuur. De kans dat zijn nog een jaar bij Ajax blijven, is de laatste weken erg gegroeid.

Toch onder Koeman

Dest gaat bij Barcelona alsnog onder trainer Ronald Koeman voetballen. Die slaagde er vorig jaar als bondscoach niet in om de verdediger voor het Nederlands elftal te laten kiezen. Dest, zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder, had een beter gevoel bij de Verenigde Staten.

ANP/redactie