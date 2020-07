Seksspeeltjes niet aan te slepen in eenzame coronatijd: 'Ook partners zoeken grenzen op'

Veel ondernemers hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis, maar sommige branches profiteren juist van het thuisblijven. Zo is er opeens heel veel vraag naar seksspeeltjes. “Niet alleen singles, maar ook stellen zoeken in deze tijd de grenzen op.”

Erotiekbedrijf EDC Retail verwacht een verdubbeling van de omzet sinds de uitbraak van de coronacrisis. “Mensen zitten thuis en willen meer experimenteren”, verklaart productspecialist Megan Smit het succes.

Speeltje op afstand bedienen

Welke speeltjes er dan zoal verkocht worden? “Het verschilt heel erg per doelgroep, maar de grootste stijging zien we in de luchtdruktoys”, aldus Smit. “Omdat het een vrij nieuwe soort stimulatie is. Je stimuleert de clitoris met speciale golven.”

“Verder zien we een heel grote stijging in de app-bedienbare speeltjes. Die kun je wereldwijd bedienen met een app. Waardoor je dus, ook als je partner wat verder weg zit, altijd samen kunt genieten.”

Levensechte sekspoppen

Alleenstaande mannen gaan steeds vaker voor levensechte poppen. “Daar verkopen we er normaal gesproken ongeveer één van per week, nu vier. De pop ziet er heel realistisch uit en voelt realistisch aan”, vertelt de expert op het gebied van seksspeeltjes.

De levensechte poppen zijn niet goedkoop. Ze kosten rond de tweeduizend euro. Smit snapt dat de poppen juist nu zoveel populairder zijn geworden. “Ik denk dat meer mensen thuis zitten en behoefte hebben aan gezelschap. Dan is dit de oplossing.”

Ook partners aan de seksspeeltjes

Maar niet alleen de singles schaffen tijdens de coronacrisis meer seksspeeltjes aan. “Door stelletjes wordt absoluut ook meer gekocht. We zien bij hen dat er voornamelijk meer geëxperimenteerd wordt met bondage. Ze kopen ook veel massagespeeltjes en instapmodel sm-speeltjes, zoals kleine zweepjes, handboeien, maskers en ticklers.”

Hart van Nederland vroeg het opiniepanel van Wat vindt Nederland naar de populaire seksspeeltjes. Van de ruim 2800 deelnemers geeft iets meer dan een vijfde aan een seksspeeltje in huis te hebben. Slechts drie procent geeft aan in coronatijd een speeltje aangeschaft te hebben.